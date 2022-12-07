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Сегодня, 09:59

Стало известно, почему Роналду отказался от предложения в 500 миллионов от «Аль-Насра»

Мария Гусева
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду не согласился на переход в «Аль-Наср» из Саудовской Аравии, так как ищет клуб в Европе, сообщает журналист Николо Скира.

10.12.2022 | Англия — Франция

По данным источника, 37-летний португалец хочет рассмотреть предложения от клубов, выступающих в Лиге чемпионов. Как сообщает Скира, деньги для Роналду не имеют решающего значения. Агент Жорже Мендеш работает над поиском подходящего варианта для игрока.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» на 2,5 сезона и будет получать в Саудовской Аравии около 200 миллионов евро в год. Сам футболист опроверг эту информацию.

В ноябре Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и на данный момент находится в статусе свободного агента.

Криштиану Роналду
Футбол
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