Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Р§Рњ 2022
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 19:04

«Ференцварош» Черчесова выходит из отпуска 9 декабря

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Венгерский клуб «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, выходит из отпуска.

Команда соберется в Будапеште 9 декабря, а с 10 по 21 декабря проведет сбор недалеко от Будапешта. На этом сборе не запланированы контрольные матчи.

На католическое Рождество и Новый год игроки «Ференцвароша» будут распущены по домам, а 4 января вновь соберутся в Будапеште.

С 7 по 17 января у «Ференцвароша» запланирован сбор в Испании, где команда Черчесова сыграет два или три контрольных матча.

Первый матч 2023 года в чемпионате Венгрии «Ференцварош» проведет 24 января.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ
Марокко 0
Испания 0
2-й тайм

Обе забьют - да

25%

2.30

ИТБ1 (0.5)

22%

1.86

П2

18%

1.59
⚽ Футбол. ЧМ
Португалия
Швейцария

П1

30%

1.92

ТМ 2.5

23%

1.71

Обе забьют - да

21%

1.73
⚽ Футбол. ЧМ
Бразилия 4
Корея 1
Матч завершен

Ф1(-1.5)

28%

1.81

ТБ 2.5

26%

1.77

Обе забьют - да

16%

2.43
Станислав Черчесов
ФК Ференцварош
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Вашингтон» обыграл «Эдмонтон» в матче НХЛ, у Овечкина «-1»
«Чувствовал, как энергия наполняет ягодичную мышцу». В прошлом Родченков сам сидел на допинге
Депутат парламента ДНР Пирогова погибла при обстреле Донецка
Минобороны заявило об ударе по системе военного управления Украины
Анонсирована программа конференции GIC 2022 в Нижнем Новгороде
Как улучшить урожай
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игало — о возможном переходе Роналду в «Аль-Наср»: «Я бы хотел, чтобы он приехал в Саудовскую Аравию»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости