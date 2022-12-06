«Ференцварош» Черчесова выходит из отпуска 9 декабря

Венгерский клуб «Ференцварош», который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, выходит из отпуска.

Команда соберется в Будапеште 9 декабря, а с 10 по 21 декабря проведет сбор недалеко от Будапешта. На этом сборе не запланированы контрольные матчи.

На католическое Рождество и Новый год игроки «Ференцвароша» будут распущены по домам, а 4 января вновь соберутся в Будапеште.

С 7 по 17 января у «Ференцвароша» запланирован сбор в Испании, где команда Черчесова сыграет два или три контрольных матча.

Первый матч 2023 года в чемпионате Венгрии «Ференцварош» проведет 24 января.