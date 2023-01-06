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Сегодня, 17:49

Криштиану Роналду не попал в заявку на первый матч «Аль-Насра» в 2023 году

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Криштиану Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на первый матч команды в 2023 году.

Он не примет участия в игру 12-го тура чемпионата Саудовской Аравии против «Аль-Таи», которая пройдет 6 ноября.

37-летний португалец пока не имеет права выступать за «Аль-Наср», так как клуб превысил лимит на иностранных футболистов в заявке команды.

3 января «Аль-Наср» презентовал Роналду на домашнем стадионе «Мрсул-парк» в Эр-Рияде. Португалец подписал контракт с клубом из Саудовской Аравии до лета 2025 года.

Криштиану Роналду
ФК Аль-Наср
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