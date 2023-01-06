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Сегодня, 13:05

Дани Алвес об обвинениях в сексуальных домогательствах: «Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей»

Дани Алвес впервые прокомментировал обвинение в сексуальных домогательствах
Руслан Минаев
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Защитник сборной Бразилии и мексиканского «Пумаса» Дани Алвес прокомментировал обвинения в сексуальных домогательствах.

«Да, я был в том месте с другими людьми и получал удовольствие. Кто знает меня, тот знает, что я люблю танцевать. Я танцевал, наслаждался, не вторгаясь в личное пространство других людей. Я не знаю, кто эта женщина. Когда заходишь в уборную, нет нужды спрашивать, кто там есть.

Я никогда не вторгался ни в чье личное пространство. Как бы я сделал это с девушкой или женщиной? Ради бога, нет. Пытаются причинить вред мне, моим близким. Люди знают, кто я», — сказал Алвес в эфире Antena 3.

Как сообщал ABC, некая женщина обвинила 39-летнего бразильца, заявив, что футболист засунул руку ей в нижнее белье. Сам Алвес отрицает обвинения. Женщина уже прошла медицинское освидетельствование.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/alves-responde-denuncia-agresion-sexual-dani-alves-violacion-80763711
Дани Алвес
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