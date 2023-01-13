Роналду: «Мы с «Реалом» четыре раза за пять лет выиграли Лигу чемпионов. Это... вау»

Португальский нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду назвал момент в своей карьере, который он никогда не забудет.

«Десима» с «Реалом» — это момент, который навсегда останется в моей памяти, я никогда это не забуду. Когда ты переходишь в «Реал», ты понимаешь, что победа в Лиге чемпионов — это своего рода навязчивая идея, все там были одержимы десятым титулом. Мы четыре раза за пять лет выиграли Лигу чемпионов. Это... вау. Но я считаю, что мы могли добиться большего. 10-й титул получился особенным. Мы все этого хотели. Это момент, который я всегда буду помнить», — заявил Роналду в интервью YouTube-каналу LiveScore.

37-летний португалец выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе мадридской команды он стал четырехкратным победителем Лиги чемпионов.