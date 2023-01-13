Казахстанский функционер Владимир Нидергаус вернется в «Тобол»
Футбольный функционер Владимир Нидергаус будет работать в костанайском «Тоболе», сообщает Meta-ratings.kz.
По данным источника, специалист будет занимать должность спортивного директора «Тобола».
Нидергаус уже работал в костанайском клубе с 2017 по 2019 год. Сначала он занимал должность спортивного директора, а затем — технического.
Последним местом работы 55-летнего Нидергауса был солигорский «Шахтер», где он занимал пост спортивного директора. Ранее он работал в волгоградском «Роторе», карагандинском «Шахтере» и «Локомотиве» из Астаны.
Источник: Metaratings.kz
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