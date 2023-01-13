Футбол
Премьер-лига (РПЛ) Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
Товарищеские матчи
ЧМ по футболу 2026
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
ЮФЛ
Олимпиада
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 12:54

Казахстанский функционер Владимир Нидергаус вернется в «Тобол»

Мария Гусева
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Футбольный функционер Владимир Нидергаус будет работать в костанайском «Тоболе», сообщает Meta-ratings.kz.

По данным источника, специалист будет занимать должность спортивного директора «Тобола».

Нидергаус уже работал в костанайском клубе с 2017 по 2019 год. Сначала он занимал должность спортивного директора, а затем — технического.

Последним местом работы 55-летнего Нидергауса был солигорский «Шахтер», где он занимал пост спортивного директора. Ранее он работал в волгоградском «Роторе», карагандинском «Шахтере» и «Локомотиве» из Астаны.

Источник: Metaratings.kz
Владимир Нидергаус
Футбол
ФК Тобол
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Ниманн обвинил Карлсена в подкупе. Ханса обзывал мошенником тролль, нанятый Магнусом?
«Лечился окунанием в прорубь». Бред или реальная причина болезни Костомарова?
WSJ: назначение Герасимова командующим СВО может привести к наступлению российских войск
Минобороны РФ рассказало об освобождении Соледара российскими войсками
Суд продлил арест имущества Белоцерковской по делу о фейках о ВС РФ
Чемпионка России по хай-дайвингу Салямова погибла в автоаварии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роналду: «Мы с «Реалом» четыре раза за пять лет выиграли Лигу чемпионов. Это... вау»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости