Казахстанский функционер Владимир Нидергаус вернется в «Тобол»

Футбольный функционер Владимир Нидергаус будет работать в костанайском «Тоболе», сообщает Meta-ratings.kz.

По данным источника, специалист будет занимать должность спортивного директора «Тобола».

Нидергаус уже работал в костанайском клубе с 2017 по 2019 год. Сначала он занимал должность спортивного директора, а затем — технического.

Последним местом работы 55-летнего Нидергауса был солигорский «Шахтер», где он занимал пост спортивного директора. Ранее он работал в волгоградском «Роторе», карагандинском «Шахтере» и «Локомотиве» из Астаны.