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Сегодня, 02:12

Розыгрыш Кубка Казахстана вернется к прежнему формату

Евгений Козинов
Корреспондент
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Кубок Казахстана вернется к старому формату проведения, сообщает Meta-ratings.kz.

В двух последних розыгрышах Кубка Казахстана команды премьер-лиги на групповой стадии проводили как минимум по шесть матчей. Руководители клубов считают такое нецелесообразным.

В этом году клубы первой и второй лиг страны проведут предварительный и групповой турниры, а клубы премьер-лиги включатся в борьбу за трофей с 1/8 финала.

В последний раз розыгрыш Кубка Казахстана по старой схеме проводился в 2019 году.

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