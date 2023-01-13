Розыгрыш Кубка Казахстана вернется к прежнему формату

Кубок Казахстана вернется к старому формату проведения, сообщает Meta-ratings.kz.

В двух последних розыгрышах Кубка Казахстана команды премьер-лиги на групповой стадии проводили как минимум по шесть матчей. Руководители клубов считают такое нецелесообразным.

В этом году клубы первой и второй лиг страны проведут предварительный и групповой турниры, а клубы премьер-лиги включатся в борьбу за трофей с 1/8 финала.

В последний раз розыгрыш Кубка Казахстана по старой схеме проводился в 2019 году.