Marca: Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Насром» в ближайшие часы

Нападающий Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Насром» в ближайшие часы, сообщает Marca.

Как утверждает источник, 37-летний португалец заключит соглашение на 2 года, по которому будет получать до 200 миллионов евро в год, а также станет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

В стране рассчитывают, что приезд Роналду и многих других футболистов привлечет серьезное внимание к заявке, которую планируется подать совместно с Грецией и Египтом.

В среду, 21 декабря сообщалось, что Роналду прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с «Аль-Насром».