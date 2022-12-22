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Сегодня, 11:15

Marca: Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Насром» в ближайшие часы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Global Look Press

Нападающий Криштиану Роналду может подписать контракт с «Аль-Насром» в ближайшие часы, сообщает Marca.

Как утверждает источник, 37-летний португалец заключит соглашение на 2 года, по которому будет получать до 200 миллионов евро в год, а также станет послом заявки Саудовской Аравии на проведение ЧМ-2030.

В стране рассчитывают, что приезд Роналду и многих других футболистов привлечет серьезное внимание к заявке, которую планируется подать совместно с Грецией и Египтом.

В среду, 21 декабря сообщалось, что Роналду прилетел в Саудовскую Аравию, чтобы провести переговоры с «Аль-Насром».

Сергей Пиняев. Пиняев не соглашается на трансфер в «Локо», «Краснодар» следит за футболистом «Карабаха», Роналду нашел новый клуб

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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