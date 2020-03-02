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Колыванов проиграл «Арарату-Армении» первый матч во главе «Арарата»

16:07

«Арарат» крупно проиграл «Арарату-Армении» в ереванском дерби — 0:3. Игра стала первой во главе «Арарата» для российского тренера Игоря Колыванова. Ранее специалист возглавлял юношеские и молодежную сборную России, «Уфу» и «Торпедо».

«Арарат» занимает в таблице пятое место из десяти команд, «Арарат-Армения» делит по очкам первое место с «Алашкертом».

Чемпионат Армении

Премьер-лига

16-й тур

«Арарат» — «Арарат-Армения» — 0:3 (0:3)

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