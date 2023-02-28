Льорис поставил Мбаппе на первое место в голосовании игрока года The Best

Капитан сборной Франции Уго Льорис поставил соотечественника Килиана Мбаппе на первое место в голосовании на лучшего игрока года The Best.

Вратарь «Тоттенхэма» также включил в тройке форварда «Реала» Карима Бензема и нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси.

Лучшим игроком года по версии ФИФА стал нападающий «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси, набрав 52 очка. Мбаппе занял второе место с 44 очками. Бензема — третий (34 очка).