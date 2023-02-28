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Сегодня, 08:43

Месси включил тройку тренеров года The Best Скалони, Гвардиолу и Дешама

Руслан Минаев
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Стала известна тройка лучших тренеров года The Best по версии нападающего сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионеля Месси.

На первое место форварда поставил главного тренера сборной Аргентины Лионеля Скалони, на второе — наставника «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолу, на третье — Дидье Дешама, возглавляющего сборную Франции.

Тренером года The Best был признан Скалони. В тройку претендентов попали главный тренер «Реала» Карло Анчелотти и Гвардиола.

Дидье Дешам
Карло Анчелотти
Лионель Месси
Хосеп Гвардиола
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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Тренер сборной Аргентины Скалони не включил французов в топ-3 игроков года
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