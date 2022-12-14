Иранский футболист приговорен к смертной казни из-за протестов

Бывший защитник иранского «Трактора» Амир Реза Наср Азадани приговорен к смертной казни из-за протестов в стране.

26-летний футболист был арестован в конце ноября, а позже его имя появилось в списке осужденных на смертную казнь, сообщает IranWire.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) отреагировала на эту информацию.

«FIFPro потрясена и возмущена сообщениями о том, что ему грозит казнь в Иране после протестов в поддержку прав женщин и основных свобод в его стране. Мы солидарны с Амиром и призываем к немедленной отмене его наказания», — говорится в заявлении организации в соцсетях.

В Иране с середины сентября продолжаются массовые беспорядки и протесты в связи с гибелью молодой иранки Махсы Амини после того, как ее задержала полиция нравов.