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Сегодня, 08:02

Голкипер сборной Японии Кавасима объявил о завершении международной карьеры

Мария Гусева
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Голкипер «Страсбура» и сборной Японии Эйдзи Кавасима объявил о завершении международной карьеры.

«На чемпионате мира я разделил безмерную радость с людьми, которые думают о Японии, где я родился. Но я почувствовал непостижимое чувство поражения перед нерушимой стеной. Я очень горжусь тем, что последние 15 лет проводил всю свою жизнь, сражаясь за национальную команду Японии. Теперь я хотел бы сосредоточиться на своих собственных задачах», — написал Кавасима в социальной сети.

Вратарь дебютировал за основную сборную Японии в 2008 году. В составе национальной команды 39-летний японец провел 95 матчей.

На ЧМ-2022 сборная Японии проиграла Хорватии (1:1, 1:3 по пенальти) в 1/8 финала чемпионата мира в Катаре и вылетела с турнира. Кавасима четыре матча провел на скамейке запасных.

Сборная Японии по футболу
ФК Страсбур
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