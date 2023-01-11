Игрок года в Тунисе не хочет в Россию

Как стало известно «СЭ», в начале января сразу три клуба серии А выходили на «Ференцварош», который возглавляет Станислав Черчесов, по поводу приобретения 26-летнего опорного хавбека Аиссы Лайдуни. Речь идет о «Кремонезе», «Сампдории» и «Фиорентине».

Руководство чемпионов Венгрии запросило за своего игрока 5 миллионов, что не устроило итальянцев.

Интерес к лучшему футболисту Туниса 2022 года также проявляет один из топ-клубов РПЛ, но пока Лайдуни не готов рассматривать предложения из России.

Ранее «СЭ» сообщал, что футболист вошел в сферу интересов «Вольфсбурга», «Селтика», клубов французской лиги 1 и серии А.

В текущем сезоне Лайдуни провел за «Ференцварош» 23 матча, забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 4 миллиона евро.