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Сегодня, 21:38

Черчесов прокомментировал победу «Ференцвароша» над «Аугсбургом»

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
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«Ференцварош» — «Аугсбург».
Фото ФК «Ференцварош»

Российский главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал «СЭ» победу в контрольном матче на клубом немецкой бундеслиги «Аугсбург» (2:0).

— Довольны и результатом, и качеством футбола, — сказал Черчесов. — И мы, и соперник задействовали фактически два состава. В первом тайме игра была равной, а вот после перерыва мы оказались эффективнее.

— Автор обоих голов Мерсье — очень опытный футболист, но и ему нужно было время, чтобы привыкнуть к нашим требованиям. Француз пришел к нам в прошлое трансферное окно, и в его силе лично я не сомневался, — продолжил Черчесов. — Приятно, что он забил сразу два мяча в ворота представителя бундеслиги.

— Перед встречей с радостью пообщался со своим старым знакомым Штефаном Ройтером, чемпионом мира и Европы. Мы выступали друг против друга на клубном уровне, а сейчас он — менеджер, уже много лет работает спортивным директором «Аугсбурга». Так что не могли с ним разминуться, — заметил Черчесов.

— Встреча прошла в прекрасную погоду. Надеюсь, так пойдет и дальше. Проведем в Испании еще два матча, причем заключительный, третий — против участника Лиги чемпионов из Чехии «Виктории». Доволен тем, как идет тренировочный процесс и тем, что практически все наши ребята в строю. Мы взяли с собой нескольких молодых венгерских игроков, которые в ближайшие несколько лет способны вырасти до уровня первой сборной. Пусть поучатся у старших и наберутся полезного опыта, — заключил Черчесов.

В составе победителей дубль сделал полузащитник Ксавье Мерсье. Хавбек открыл счет на 61-й минуте, а удвоил преимущество на 74-й. Чемпион Венгрии проводит сбор в испанском Аликанте.

Команда Черчесова проведет еще два товарищеских матча — 15 января против польского «Пяст Гливице» и 16 января против «Виктории Пльзень» из Чехии.

Станислав Черчесов
ФК Аугсбург
ФК Ференцварош
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