«Ференцварош» Черчесова обыграл «Аугсбург» в товарищеском матче

«Ференцварош» обыграл немецкий «Аугсбург» в товарищеском матче — 2:0.

В составе победителей дублем отметился полузащитник Ксавье Мерсье. Хавбек открыл счет на 61-й минуте встречи, а через 13 минут удвоил преимущество.

Команда Станислава Черчесова проведет еще два товарищеских матча — 15 января против польского «Пяст Гливице» и 16 января против «Виктории Пльзень» из Чехии.

«Ференцварош» лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии, набрав 34 очка в 14 матчах.