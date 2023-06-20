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Сегодня, 15:29

Игнатьев считает, что неприятие расизма нужно прививать футболистам с детства

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев высказался о борьбе с расизмом в футболе.

«Должно быть серьезное неприятие расизма. Причем, не просто голословное, а реакция болезненная, чтобы всем было понятно, что этого делать нельзя. Нужно это воспитывать с раннего возраста, на детском уровне прививать дух коллективизма, товарищества. О расизме я раньше не слышал, не знал, и такого не было, когда проводилась работа или более жесткая, или более объемная — и, в то же время, наверное, более понятная. Когда ребенок к ребенку должен относиться как к такому же члену коллектива, команды. Это задача специалистов детско-юношеского футбола, все проистекает оттуда. Сначала «я выше этого, этот выше меня», а дальше пошло по цвету кожи, по национальной принадлежности. А просто говорить: «товарищи, это некрасиво, так нельзя», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Ранее футболисты молодежной команды Ирландии покинули поле во время товарищеского матча против сборной Кувейта из-за расистского замечания со стороны одного из игроков соперника.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/20/20706176.shtml?updated
Футбол
Борис Игнатьев
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Игнатьев считает, что для борьбы с расизмом в футболе нужно решать комплекс вопросов
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