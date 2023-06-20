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Сегодня, 13:58

Игнатьев считает, что для борьбы с расизмом в футболе нужно решать комплекс вопросов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал расисткие скандалы, произошедшие накануне в товарищеских матчах между сборными Катара и Новой Зеландии, а также между молодежными командами Ирландии и Кувейта.

«Я не думаю, что есть какой-то один чудодейственный способ, который позволит в одночасье изменить отношение, выработанное десятилетиями, а, может быть, и большим временным отрезком. Полагаю, что это комплекс вопросов, прежде всего, вопрос воспитания неприятия расизма на глобальном уровне. И вопрос наказания, вплоть до отстранения не только игрока, но и команды, или большие, серьезные штрафы. Словом, речь о том, что может повлиять на одного субъекта. Команды или клубы должны влиять на это. И все те, кто имеет к этому отношение, должны нести ответственность», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Ранее футболисты молодежной команды Ирландии покинули поле во время товарищеского матча против сборной Кувейта из-за расистского замечания со стороны одного из игроков соперника.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/20/20705720.shtml
Футбол
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Кувейта по футболу
Борис Игнатьев
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