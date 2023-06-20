Футбол
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Лига Европы
Лига конференций
Сборная России
Чемпионат мира-2022
Евро
Лига наций УЕФА
Клубный ЧМ по футболу
Англия
Испания
Италия
Франция
Германия
Турция
Другие страны
Кубок Либертадорес
Женский футбол
ЧМ по футболу 2026
Товарищеские матчи
Молодежная сборная России
Второй дивизион (ФНЛ-2)
Олимпиада
ЮФЛ
Женская футбольная лига
Трансферы
Новости
Видео
Другие
Игры
Главная
Футбол
Зарубежные

Сегодня, 16:40

Игнатьев назвал необходимым шагом создание ФИФА комитета по борьбе с расизмом

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев на фоне расистского скандала с вокруг игрока «Реала» Винисиуса и двух случаев проявления расовой нетерпимости в проходивших накануне международных товарищеских матчах высказался об инициативе Международной федерации футбола (ФИФА) создать комитет по борьбе с расизмом.

«Это шаг, наверное, необходимый, потому что кто-то должен этим заниматься каждодневно, на постоянной основе. Это и будет делать комитет, а не просто декларировать, как сейчас происходит. А между случаями расизма проходит большой отрезок времени, и люди теряют ориентиры. На мой взгляд, должны быть специалисты во всех федерациях, тем более, в международных, которые понимают задачу, чувствуют пульс, откуда все это происходит. И они должны постоянно находить пути и решать, как правильно действовать, нарабатывать определенную программу», — приводит слова Игнатьева «Газета.Ru».

Ранее футболисты молодежной команды Ирландии покинули поле во время товарищеского матча против сборной Кувейта из-за расистского замечания со стороны одного из игроков соперника.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/06/20/20706374.shtml
Футбол
Борис Игнатьев
УЕФА
ФИФА
2
0
Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Чемпион России по бегу Александр Хютте получил два года колонии за избиение соседа
«У меня на одной только голове — 12 шрамов...» Советский вратарь, который выиграл все
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Черчесов: золото в Венгрии, поздравления из России и популярность
Касильяс уходит?
"Цюрих" Кержакова не задобрил фанатов кубком
Кержаков: "Мы играем так, как можем"
Как не нужно бить пенальти!
Бекхэм - о дебюте за "ПСЖ"
Осечки "Боруссии" и "Байера"
"Порту" и "Бенфика" оборотов не сбавляют
"Порту" и "Бенфика" громят соперников
Пятка ван Вольфсвинкела спасает "Спортинг"!
Гол-шедевр Луиса Карлоса
Видеообзор матча "Брага" - "Бенфика" (1:2)
Дерби с другой планеты
Моуринью в "Реале" - до 2016 года
Обзор 32-го тура Серии А
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игнатьев считает, что неприятие расизма нужно прививать футболистам с детства
Новости
RSS RSS
Все новости