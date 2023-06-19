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Сегодня, 21:18

Молодежная сборная Ирландии покинула поле во время матча с командой Кувейта из-за расизма

Виталий Косик
Корреспондент
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Футболисты молодежной команды Ирландии покинули поле во время товарищеского матча против сборной Кувейта из-за расистского замечания со стороны одного из игроков соперника, сообщает Футбольная ассоциация Ирландии.

Матч проходил в Австрии и был досрочно завершен на 86-й минуте, к тому моменту сборная Ирландии вела со счетом 3:0.

«FAI с сожалением сообщает, что сегодняшний матч молодежной команды против сборной Кувейта был остановлен после расистского замечания, которое сделал один из кувейтских игроков в адрес одного из наших запасных», — говорится в сообщении ассоциации.

Сообщается, что Футбольная ассоциация Ирландии проинформирует об инциденте в Международную федерацию футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций.

Футбол
Сборная Ирландии по футболу
Сборная Кувейта по футболу
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