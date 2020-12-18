Гол Ибрагимовича признан лучшим в истории MLS
06:28
В четверг Major League Soccer (MLS) объявила, что гол экс-нападающего «Лос-Анджелес Гэлакси» Златана Ибрагимовича признан величайшим в истории лиги. Швед забил с середины поля 31 марта 2018 года в своем дебютном матче.
Гол Ибрагимовича был выбран из 25 забитых мячей путем голосования. Он набрал 12,21 процента голосов. Второе место занял мяч Обафеми Мартинса (10,55 процента), а замкнул тройку — Дарлингтон Нагбе (9,59 процента).
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