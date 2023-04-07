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Сегодня, 02:50

Гендиректор «Аль-Насра» считает, что подписание Роналду оказало влияние на футбол Саудовской Аравии

Евгений Козинов
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото AFP

Генеральный директор «Аль-Насра» Ахмед Аль-Хамди считает, что подписание нападающего Криштиану Роналду оказало влияние на весь футбол Саудовской Аравии.

«Приход Роналду — отличное дополнение к нашей лиге. С его приходом вести переговоры с игроками стало прощ. Это историческая сделка и свидетельство великого возрождения, которое мы переживаем, и безграничной поддержки мудрого руководства. И эта сделка до сих пор находит отголоски во всем мире. Это окажет большое положительное влияние на имидж страны и покажет миру степень прогресса и цивилизации нашей страны», — цитирует Sportskeeda .

Роналду в январе подписал контракт с «Аль-Насром». С тех пор 38-летний португалец сыграл за саудовскую команду 8 матчей, забил 9 голов и отдал 2 результативные передачи.

Криштиану Роналду
Футбол
ФК Аль-Наср
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