«Галатасарай» одержал победу в матче с «Коньяспором»
«Галатасарай» победил «Коньяспор» (1:0) в матче девятого тура чемпионата Турции.
Единственный мяч на четвертой минуте забил Мостафа Мохамед. Стамбульский клуб набрал 17 очков и занимает пятое место. У «Коньяспора» 14 очков и восьмая позиция.
Чемпионат Турции. Суперлига
9-й тур
«Галатасарай» — «Коньяспор» — 1:0 (1:0)
Гол: Мохамед, 4
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