Нури Шахин объявил о завершении карьеры футболиста
Полузащитник «Антальяспора» Нури Шахин объявил о завершении карьеры футболиста.
«Я больше не буду играть в футбол», — приводит AS слова Шахина.
6 октября «Антальяспор» объявил о назначении Шахина на должность главного тренера команды. Отметим, что за турецкую команду выступает российский защитник Федор Кудряшов.
33-летний Шахин — воспитанник дортмундской «Боруссии». Он также выступал за «Фейеноорд», «Реал», «Ливерпуль» и «Вердер».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://as.com/futbol/2021/10/15/internacional/1634315534_885868.html
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