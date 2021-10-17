На матче чемпионата Голландии произошло обрушение трибуны болельщиков «Витесса»
Во время матча 9-го тура чемпионата Голландии «Неймеген» — «Витесс» (0:1) произошло обрушение небольшой трибуны. Встреча прошла на стадионе «Де Гофферт» в Неймегене.
Болельщики гостей начали прыгать, празднуя победу своей команды, и балкон не выдержал, сломавшись пополам.
Высота была небольшой, поэтому никто не пострадал. Болельщики при этом продолжили чествовать игроков, которые подошли к трибуне.
Напомним, что российский тренер Леонид Слуцкий возглавлял «Витесс» с 2018 по 2019 год. Команда занимает шестое место в таблице.
A stand full of Vitesse fans collapsed while they celebrated their victory today.— ESPN FC (@ESPNFC) October 17, 2021
Thankfully there were no reported injuries ? pic.twitter.com/kYXJh2UBsP
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shpasic
это багаж Слуцкого обрушился.
17.10.2021