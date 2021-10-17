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На матче чемпионата Голландии произошло обрушение трибуны болельщиков «Витесса»

На матче чемпионата Голландии произошло обрушение трибуны
19:14
Во время матча 9-го тура чемпионата Голландии «Неймеген» — «Витесс» (0:1) произошло обрушение небольшой трибуны. Фото Twitter
Во время матча 9-го тура чемпионата Голландии «Неймеген» — «Витесс» (0:1) произошло обрушение небольшой трибуны. Фото Twitter
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Во время матча 9-го тура чемпионата Голландии «Неймеген» — «Витесс» (0:1) произошло обрушение небольшой трибуны. Встреча прошла на стадионе «Де Гофферт» в Неймегене.

Болельщики гостей начали прыгать, празднуя победу своей команды, и балкон не выдержал, сломавшись пополам.

Высота была небольшой, поэтому никто не пострадал. Болельщики при этом продолжили чествовать игроков, которые подошли к трибуне.

Напомним, что российский тренер Леонид Слуцкий возглавлял «Витесс» с 2018 по 2019 год. Команда занимает шестое место в таблице.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
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⚽ Футбол. Италия. Серия А
Ювентус
Рома

П1

27%

1.90

X2

20%

1.96

Обе забьют - да

17%

1.67
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Барселона
Валенсия

П1

29%

1.53

ТБ 2.5

22%

1.69

Обе забьют - да

15%

1.78
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Спартак 2
Динамо 2
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X2

24%

1.57

ИТМ1 (1.5)

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1.59

П1

16%

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Роман Шишов все материалы автора

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  • shpasic

    это багаж Слуцкого обрушился.

    17.10.2021