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Сегодня, 00:15

Футболиста убило молнией во время матча в Индонезии

Алина Савинова
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Футболист клуба «Персикас Субанг» погиб после удара молнией во время товарищеского матча в Индонезии, сообщает VoiID.

Игра, во время которой произошла трагедия, состоялась 10 февраля на стадионе «Силиванги» в Бандунге. Отмечается, что первая молния, ударившая на 15-й минуте встречи, не нанесла никому травм. Вторая же попала в 30-летнего игрока «Субанги». Футболист был экстренно госпитализирован, однако позже он скончался в больнице.

«Персикас Субанг» выступает в третьем по силе дивизионе Индонезии. В текущем сезоне команда провела 13 матчей, в семи из которых одержала победы.

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