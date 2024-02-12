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Сегодня, 10:09

Воспитанник ЦСКА перешел в узбекский «Андижан» в статусе свободного агента

Константин Белов
Корреспондент
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В пресс-службе «Андижана» ответили на вопрос «СЭ» о переходе воспитанника ЦСКА, 18-летнего вратаря Максима Саррафа в узбекский клуб.

«Для нас это хороший трансфер. Максим Саррафа перешел в «Андижан» как свободный агент. Детали сделки, а точнее, срок контракта раскрывать не будем», — сказали «СЭ» в пресс-службе клуба.

Сарраф — воспитанник ЦСКА. У голкипера есть сирийское гражданство, он был вызван в сборную Сирии на минувший Кубок Азии, но так и не выступил в турнире, один раз попав в заявку на матч.

Сборная Сирии на Кубке Азии дошла до 1/8 финала, где уступила Ирану (1:1; пенальти — 3:5).

ФК ЦСКА (Москва)
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