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Сегодня, 16:02

Форвард «Нефтчи» Салданья: «Если бы позвонили из «Зенита», сразу ответил бы согласием»

Алина Савинова
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Форвард «Нефтчи» Матеус Салданья рассказал, как бы отреагировал на приглашение в «Зенит».

«Если бы мне позвонили из «Зенита» и пригласили в клуб, я сразу бы ответил согласием. Но здесь все зависит от представителей моей нынешней команды, ведь я сейчас на контракте», — приводит «РБ Спорт» слова Салданьи.

Также он поделился мнением о матче с петербургским клубом в рамках турнира «Кубок PARI Премьер».

«Атмосфера на матче была очень хорошая. Приятные впечатления от стадиона. Как только туда попал, я сразу достал телефон и начал снимать на видео», — добавил он.

1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) в первом матче «Кубка PARI Премьер». В этой встрече Салданья отметился забитым голом.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/napadayushhij-neftchi-saldan-ya-esli-by-pozvonili-iz-zenita-srazu-otvetil-by-soglasiem/
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