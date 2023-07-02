Форвард «Нефтчи» Салданья: «Если бы позвонили из «Зенита», сразу ответил бы согласием»

Форвард «Нефтчи» Матеус Салданья рассказал, как бы отреагировал на приглашение в «Зенит».

«Если бы мне позвонили из «Зенита» и пригласили в клуб, я сразу бы ответил согласием. Но здесь все зависит от представителей моей нынешней команды, ведь я сейчас на контракте», — приводит «РБ Спорт» слова Салданьи.

Также он поделился мнением о матче с петербургским клубом в рамках турнира «Кубок PARI Премьер».

«Атмосфера на матче была очень хорошая. Приятные впечатления от стадиона. Как только туда попал, я сразу достал телефон и начал снимать на видео», — добавил он.

1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) в первом матче «Кубка PARI Премьер». В этой встрече Салданья отметился забитым голом.