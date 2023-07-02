Нападающий «Нефтчи» Салданья рассказал, что потратил на зубы около 7 тысяч долларов

Форвард «Нефтчи» Матеус Салданья ответил на вопрос, в какую сумму ему обошлись зубы.

Из-за внешней схожести игрока азербайджанской команды сравнивают с бразильским нападающим Роберто Фирмино.

«Сколько стоит сделать такие зубы, как у меня? 90 тысяч бразильских реалов, примерно 5-7 тысяч долларов», — приводит «РБ Спорт» слова Салданьи.

1 июля «Зенит» обыграл «Нефтчи» (3:1) в первом матче на турнире «Кубок PARI Премьер». В этой встрече Салданья отметился забитым голом.