«Ференцварош» взял игрока, который мог стать одноклубником Миранчука

«Ференцварош» Станислава Черчесова взял в аренду с правом выкупа 20-летнего венгра Петера Барата, принадлежащего «Дебрецену».

Этот центральный полузащитник, которому через несколько дней исполнится 21 год, недавно дебютировал за национальную сборную Венгрии.

Барат входил в сферу интересов итальянского «Торино», за который выступает на правах аренды Алексей Миранчук.

Трансферное окно закрылось в Венгрии вчера, 14 февраля. Помимо Барата, «Ференцварош» арендовал 20-летнего итальянского полузащитника «Сампдории» Симоне Тримболи.