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«Эшторил» обыграл «Тонделу» и поднялся на второе место в чемпионате Португалии

01:13
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«Эшторил» в матче 5-го тура чемпионата Португалии обыграл «Тонделу» со счетом 2:1.

На голы Чикинью и Леонардо Руиса хозяева ответили точным ударом Хуана Боселли.

После этого матча «Эшторил» с 13 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Тондела» с 3 очками — на 16-й строчке.

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Сергей Разин все материалы автора

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