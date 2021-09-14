«Эшторил» обыграл «Тонделу» и поднялся на второе место в чемпионате Португалии
01:13
«Эшторил» в матче 5-го тура чемпионата Португалии обыграл «Тонделу» со счетом 2:1.
На голы Чикинью и Леонардо Руиса хозяева ответили точным ударом Хуана Боселли.
После этого матча «Эшторил» с 13 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Тондела» с 3 очками — на 16-й строчке.
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