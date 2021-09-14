«Эшторил» обыграл «Тонделу» и поднялся на второе место в чемпионате Португалии

«Эшторил» в матче 5-го тура чемпионата Португалии обыграл «Тонделу» со счетом 2:1.

На голы Чикинью и Леонардо Руиса хозяева ответили точным ударом Хуана Боселли.

После этого матча «Эшторил» с 13 очками поднялся на второе место в турнирной таблице, «Тондела» с 3 очками — на 16-й строчке.