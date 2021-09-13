«Гиресунспор» уступил «Аланьяспору», Сулейманов был заменен после первого тайма

«Аланьяспор» победил «Гиресунспор» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Турции.

Единственный мяч на восьмой минуте забил Чидози Авазием. У гостей вышел в стартовом составе арендованный у «Краснодара» нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. После первого тайма он был заменен.

Чемпионат Турции. Суперлига

4-й тур

«Аланьяспор» — «Гиресунспор» — 1:0 (1:0)

Гол: Авазием, 8

«Газиантеп» — «Антальяспор» — 2:0 (0:0)

Голы: Демир, 54, с пенальти, Мендил, 90+9