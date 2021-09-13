«Гиресунспор» уступил «Аланьяспору», Сулейманов был заменен после первого тайма
22:30
«Аланьяспор» победил «Гиресунспор» (1:0) в матче четвертого тура чемпионата Турции.
Единственный мяч на восьмой минуте забил Чидози Авазием. У гостей вышел в стартовом составе арендованный у «Краснодара» нападающий Магомед-Шапи Сулейманов. После первого тайма он был заменен.
Чемпионат Турции. Суперлига
4-й тур
«Аланьяспор» — «Гиресунспор» — 1:0 (1:0)
Гол: Авазием, 8
«Газиантеп» — «Антальяспор» — 2:0 (0:0)
Голы: Демир, 54, с пенальти, Мендил, 90+9
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