Экс-футболист ЦСКА Хонда подписал контракт с литовским клубом

Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда стал игроком литовского клуба «Судува», сообщает официальный сайт команды.

О подробностях контракта с 35-летним японцем не сообщается. С марта Хонда выступал за бакинский «Нефтчи», в 7 матчах он забил 2 мяча.

Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год и становился в составе армейского клуба чемпионом России, а также дважды завоевал Кубок страны.