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Экс-футболист ЦСКА Хонда подписал контракт с литовским клубом

17:24
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Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда стал игроком литовского клуба «Судува», сообщает официальный сайт команды.

О подробностях контракта с 35-летним японцем не сообщается. С марта Хонда выступал за бакинский «Нефтчи», в 7 матчах он забил 2 мяча.

Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год и становился в составе армейского клуба чемпионом России, а также дважды завоевал Кубок страны.

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Иван Шитик все материалы автора

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