Экс-футболист ЦСКА Хонда подписал контракт с литовским клубом
17:24
Бывший полузащитник ЦСКА Кейсуке Хонда стал игроком литовского клуба «Судува», сообщает официальный сайт команды.
О подробностях контракта с 35-летним японцем не сообщается. С марта Хонда выступал за бакинский «Нефтчи», в 7 матчах он забил 2 мяча.
Хонда выступал за ЦСКА с 2010 по 2013 год и становился в составе армейского клуба чемпионом России, а также дважды завоевал Кубок страны.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю