Эмилиано Мартинес стал лучшим голкипером 2022 года по версии ФИФА

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Вратарь «Астон Виллы» и сборной Аргентины Эмилиано Мартинес признан лучшим голкипером 2022 года по версии Международной федерации футбола (ФИФА).

В составе национальной команды 30-летний аргентинец стал победителем чемпионата мира-2022 в Катаре.

В борьбе за приз The Best Мартинес опередил Тибо Куртуа («Реал», Бельгия) и Яссина Буну («Севилья», Марокко).

В прошлом году лучшим вратарем стал Эдуар Менди («Челси», Сенегал).

Церемония наград The Best от ФИФА проходит сегодня в Париже (Франция).