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Сегодня, 20:44

Скалони продлил контракт со сборной Аргентины до 2026 года

Мария Гусева
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Лионель Скалони.
Фото Global Look Press

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони продлил контракт с национальной командой, сообщается на официальной странице сборной в Twitter.

Новое соглашение с 44-летним специалистом рассчитано до 2026 года.

Скалони возглавляет сборную Аргентины с 2018 года. Под его руководством команда выиграла Кубок Америки, Финалиссиму и чемпионат мира-2022.

Лионель Скалони признан лучшим тренером сборных в 2022 году по версии международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Лионель Скалони
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