Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» игру российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который забил победный гол в матче против «Неа Саламина» в рамках 24-го тура чемпионата Кипра (3:0).

«Ясно, что «Фиорентина» следит за ним. Но там прекрасно понимают, где чемпионат Италии, а где чемпионат Кипра. Там тоже, конечно, играть умеют. Хорошо, что Кокорин там играет. Думаю, если на Кипре у него получается, то лучше там и остаться, будет спокойно играть. Тем более ему уже почти 32 года», — сказал Мостовой «СЭ».

Кокорин, который забил 9-й гол в сезоне, был заменен на 80-й минуте встречи.

«Арис» набрал 49 очков и пока поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра.