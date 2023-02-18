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Сегодня, 20:10

Мостовой — о Кокорине: «В «Фиорентине» прекрасно понимают, где чемпионат Италии, а где чемпионат Кипра»

Мостовой отреагировал на победный гол Кокорина в матче против «Неа Саламина»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал для «СЭ» игру российского нападающего «Ариса» Александра Кокорина, который забил победный гол в матче против «Неа Саламина» в рамках 24-го тура чемпионата Кипра (3:0).

«Ясно, что «Фиорентина» следит за ним. Но там прекрасно понимают, где чемпионат Италии, а где чемпионат Кипра. Там тоже, конечно, играть умеют. Хорошо, что Кокорин там играет. Думаю, если на Кипре у него получается, то лучше там и остаться, будет спокойно играть. Тем более ему уже почти 32 года», — сказал Мостовой «СЭ».

Кокорин, который забил 9-й гол в сезоне, был заменен на 80-й минуте встречи.
«Арис» набрал 49 очков и пока поднялся на третье место в турнирной таблице чемпионата Кипра.

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Гол Кокорина принес «Арису» победу в матче чемпионата Кипра
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