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Джеррард привел «Рейнджерс» к первому чемпионству за 10 лет

16:53
Джеррард привел «Рейнджерс» к первому чемпионству за 10 лет. Фото ФК Рейнджерс, Twitter
Джеррард привел «Рейнджерс» к первому чемпионству за 10 лет. Фото ФК Рейнджерс, Twitter
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«Рейнджерс» стал чемпионом Шотландии впервые за 10 лет.

Команда уверенно лидирует в турнирной таблице и обеспечила себе итоговое первое место после того, как «Селтик» сегодня в матче 31-го тура чемпионата страны не смог обыграть «Данди Юнайтед» — 0:0.

Напомним, что «Рейнджерс» возглавляет Стивен Джеррард. 40-летний англичанин возглавил команду в мае 2018 года.

Последний раз команда выигрывала чемпионат Шотландии в сезоне-2010/11. Последние годы чемпионом неизменно становился «Селтик».

«Рейнджерс», тем не менее, является рекордсменом по количеству национальных чемпионских титулов. 55 титулов против 51 — у «Селтика».

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