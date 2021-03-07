Команда Хави выиграла чемпионат Катара
23:10
«Аль-Садд», который тренирует экс-хавбек «Барселоны» Хави, обеспечил себе золотые медали чемпионата Катара сезона-2020/21.
В 18-м туре «Аль-Садд» обыграл «Умм-Салаль» со счетом 3:0 и за четыре тура до финиша оказался недосягаем для преследователей.
Таким образом, Хави выиграл свой первый чемпионат в тренерской карьере. Ранее он побеждал с «Аль-Саддом» в Кубке-2020 и Суперкубке-2019 Катара.
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