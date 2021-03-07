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«ПАС Яннина» победил «Панатинаикос», Лодыгин отыграл «на ноль»

00:10
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В матче 25-го тура чемпионата Греции клуб «ПАС Яннина» победил «Панатинаикос» (1:0).

Единственный мяч на 19-й минуте забил Николай Милинчану. Российский вратарь Юрий Лодыгин провел полный матч за хозяев. Экс-голкипер «Зенита» и сборной России отыграл «на ноль». Ранее его команда победила «Панатинаикос» в 1/4 финала Кубка Греции.

«ПАС Яннина» набрала 28 очков и занимает восьмое место. У «Панатинаикоса» 42 очка и шестая позиция.

Чемпионат Греции. Суперлига

25-й тур

«ПАС Яннина» — «Панатинаикос» — 1:0 (1:0)

Гол: Милинчану, 19

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