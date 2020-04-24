Чемпионат Кореи начнется 8 мая без зрителей

Чемпионат Южной Кореи сезона-2020 начнется 8 мая, сообщает Reuters.

Ранее старт турнира отложили из-за пандемии коронавируса. Матчи в начале сезона будут проходить без зрителей. Также сокращено количество матчей — вместо 38 туров клубы проведут по 27. Если игрок или тренер одной из команд заболеет коронавирусом, этот клуб не будет играть в течение двух недель.

По последним данным, общее число зараженных в мире достигло 2 745 786 человек. Зафиксировано 191 806 летальных исходов от инфекции, вылечились 755 593 человека. Первое место по числу зараженных занимают США — 886 709 человек. Далее идут — Испания (219 764), Италия (189 973), Франция (158 183) и Германия (153 307).

В Кореи 10 708 заболевших, 240 умерло, 8 501 выздоровел.