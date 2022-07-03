Мирослав Ромащенко назвал условие, при котором перестанет работать с Черчесовым

Бывший тренер сборной России, тренер «Ференцвароша» Мирослав Ромащенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» назвал условие, при котором перестанет работать со Станиславом Черчесовым.

— Насколько вам комфортно в роли первого ассистента? Вот в «Милане», например, долгие годы работал ассистентом Мауро Тассотти, который прославился тем, что ни в какую не хотел становиться главным тренером! Мауро чувствовал себя прекрасно в статусе ассистента и принес море пользы в «Милане». А вы кем себя видите в ближайшем будущем?

— Начиная с 2011 года чувствую себя востребованным именно в этой роли, в которой я нахожусь: стараюсь выкладываться по максимуму, как будто сам и работаю главным тренером. Как и раньше, мы теперь здесь, в «Ференцвароше», для того чтобы расти и развиваться вместе. Не могу сказать, что будет со мной дальше, но пока Саламыч продолжит работать в этой профессии — готов полностью и максимально эффективно оставаться в роли его помощника, если, конечно, он сам не решит по-другому (смеется). Если рассматривать вариант работы главным тренером, то этот вариант возможен для меня только тогда, когда Саламыч завершит тренерскую карьеру. Пока про подобные планы Черчесова я не слышал, так что на данный момент не рассматриваю вариант самостоятельной работы.