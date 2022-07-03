«Дзюба — феноменальная личность. Поэтому обошел не менее талантливых сверстников». Интервью Мирослава Ромащенко

Корреспондент «СЭ» встретился с первым помощником Станислава Черчесова

Совсем скоро — 6 июля — «Ференцварош» Станислава Черчесова начнет свой путь к основному этапу Лиги чемпионов встречей с казахстанским «Тоболом». Пока же венгерский клуб готовится к сезону, проводит контрольные матчи. Корреспондент «СЭ» встретился с помощником Черчесова Мирославом Ромащенко после игры с «Карлcруэ» (4:1).

Практика со времен «Жемчужины»

— По ходу матча увидел, что Станислав Саламович находился у скамейки запасных, а вы расположились на противоположной стороне поля. Это обычная практика?

— Эта давняя практика, она идет у нас со времен работы в «Жемчужине-Сочи». С тех пор мы практикуем одно и то же на протяжении 10 лет. Наверное, так сложилось потому, что одинаково смотрящим и мыслящим тренерам легче с двух сторон подсказывать футболистам.

— Это касается всех тренировок и контрольных матчей?

— Да, в 90 процентах случаев мы именно так и располагаемся.

— Можно ли назвать именно вас главным человеком в тренерском штабе Черчесова по части анализа соперников?

— Я действительно отвечаю за изучение соперников, это мой участок работы. Стараюсь выезжать на матчи оппонентов, чтобы увидеть их игру вживую, но сейчас непросто делать это в постоянном режиме. В любом случае приходится изучать вдоль и поперек телевизионную картинку, собирать информацию по другим источникам. Я стараюсь глубоко вникать в детали и предоставлять Черчесову всю необходимую информацию — мелочей здесь не бывает.

Мирослав Ромащенко и Станислав Черчесов на сборе «Ференцвароша». Саин Ализаде

— Станислав Саламович подчеркивает, что сейчас на повестке дня у вас один соперник — это «Тобол». Как вам нынешний казахстанский футбол? Ведь сборная Казахстана хорошо проявила себя в последних матчах. И как вам нынешний «Тобол»?

— Мне трудно сравнивать и говорить, что было раньше в клубном футболе этой страны, потому что не так пристально следил за казахстанским чемпионатом. А вот их сборную знаю хорошо, потому что мы встречались во время отбора на Евро-2020. Что касается «Тобола», то мы следим за тем, что там происходит: знаем, как новый тренер строит игру, какие игроки ушли, какие пришли, кто травмирован. У «Тобола» сезон в разгаре, так что весь их цикл матчей мы проанализировали.

— За последние две недели в российских СМИ несколько раз появлялась информация о том, что Артем Дзюба якобы интересен «Ференцварошу». Правда, Черчесов и руководство вашего клуба опровергли информацию. И все же: ведь Дзюба был ключевым игроком вашей сборной, а вы лично и вовсе знаете его с детства по спартаковской школе. Почему именно Артем стал звездой? Были ли другие ребята у вас в академии и в дубле, которые добрались затем до сборной России?

— Дзюба — феноменальная личность, игрок высокого уровня. Знаю его с самого юношества, я ведь начинал свою тренерскую карьеру в академии «Спартака» и тренировал детей 1988 года рождения. Тогда мы и познакомились с Артемом. Характер, целеустремленность, четкое понимание своей цели и как к ней идти — весь путь Артема мне знаком. Не удивлен тому, чего он добился, став игроком топ-уровня. Было немало ребят такого же таланта, как у Артема, но по разным причинам они остановились в своем прогрессе на том или ином этапе подхода к большому футболу. Только два парня, с которыми я столкнулся в начале своей карьеры, стали топовыми футболистами по российским меркам — это Артем Дзюба и Федор Кудряшов. Кудряшов — такого же плана человек, как Артем: он никогда не останавливался перед трудностями. Остальные ребята не смогли справиться со сложностями и пройти испытание, в частности, первыми большими деньгами, зачатками популярности. Понимаете, есть ведь четкие этапы становления личности. И вот когда юному или молодому футболисту дают новый контракт и серьезно увеличивают зарплату, то это становится для многих непреодолимым психологическим барьером. Большинству из этих ребят кажется, что все дальше пойдет само собой и больше не нужно вкалывать.

Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко. Константин Рыбин, РФС

Сталкиваясь с такими ребятами, ты замечаешь, как они незаметно для себя начинают тормозить в профессиональном росте. Вот этот момент чаще всего и становится для человека тупиком. Есть масса примеров, когда парень получает первый более или менее солидный контракт, после чего останавливается. Трудно сказать, почему это часто происходит именно с нашими ребятами. А еще труднее до них достучаться в такой момент! И самое обидное, что спустя годы они сами это с опозданием осознают. А вот у Кудряшова и Дзюбы была четкая цель, к которой они упорно шли. Именно поэтому они и добрались до сборной России.

Лучший матч Роналдо

— Давайте вернемся на 25 лет назад. Это сегодня Ромащенко — в тренерском штабе Станислава Черчесова, а ведь было время, когда вы играли против мегазвездного бразильца Роналдо. В Италии до сих вспоминают матч на стадионе «Динамо»: многие и вовсе называют ту игру самой лучшей в итальянской истории Зубастика. Каков был «Спартак» тогда и что это был за «Интер»?

— Мне очень повезло в карьере: я играл в таком мощном и незабываемом «Спартаке», который заслуженно доходил до полуфиналов европейских турниров. У того «Спартака» был сильный тренерский штаб, а меня лично окружали уникальные партнеры, которые понимали друг друга с полуслова. В то время все мечтали играть в «Спартаке», и я не был исключением.

Что касается Роналдо, то тогда он был невероятным игроком — с особым голевым чутьем и диким талантом. Гибкость, пластика, техника, скорость — всего этого было у него с избытком. Не зря же Роналдо признавался лучшим футболистом мира! Индивидуально соперничать именно с ним было нереально сложно, хотя в то время за «Интер» выступали и другие топ- футболисты. Мы, ветераны того «Спартака», до сих пор считаем, что без Роналдо «Интер» вряд ли прошел бы нас в полуфинале. То, что он сотворил тогда на «Динамо», — это фантастика. Сдержать нам бразильца не удалось, хотя ему должно было быть холодно и некомфортно, а поле было в ужасном состоянии. Но гений есть гений!

— В том же году вы играли с «Интером» и осенью, но Роналдо тогда уже не было. Зато злые языки приписывают Ромащенко голевой пас на... Симеоне. Опровергнете?

— Это был матч Лиги чемпионов в «Лужниках». Мы вели 1:0. На 88-й минуте случился штрафной: вроде бы не очень опасный, но «Интер» пошел всей командой в штрафную. Бывают такие ситуации, когда во время навеса на дальнюю штангу защитники сталкиваются. Мы столкнулись с Димой Парфеновым, и у меня не получился прыжок. А Симеоне еще немножко вдобавок облокотился на мои плечи и оказался выше меня. Вот этот эпизод, эти секунды и решили судьбу матча. Тогда ведь ВАР еще не было и в помине! Жаль, что мы тогда не победили.

Мирослав Ромащенко. Саин Ализаде

— Зато Симеоне стал в итоге с подачи Ромащенко классным тренером, не так ли?

— Иронизируете? (Смеется.) Нет, не могу признаться, что сделал тогда голевой пас на Симеоне. А уж тем более не имею отношения к его тренерской карьере, она великолепна и без меня!

Симеоне и Черчесов

— А в чем секрет Симеоне на пути от классного игрока до серьезного тренера? Кстати, знаменитый аргентинец иной раз напоминает мне своей энергетикой и своим упорством вашего многолетнего шефа Черчесова.

— Черчесов и Симеоне действительно проповедуют похожий стиль тренерской работы, тогда как есть немало специалистов с иными взглядами на тренерский процесс. Чей подход эффективнее? Все зависит прежде всего от личности главного тренера. Исходя из своего характера, ты выстраиваешь свое отношение с коллективом и с командой. Если мы сравниваем именно Черчесова и Симеоне, то они как раз схожи характером. Для них самое главное — это строгий порядок и дисциплина, жесткое соблюдение тренировочного процесса, детальное распределение функций и задач в команде и в тренерско-административном штабе на всех уровнях. Уже двенадцать лет работаю со Станиславом Саламовичем: с учетом нынешних реалий и особенностей нынешнего поколения футболистов все больше ценю тренеров, которые умеют держать дисциплину, четко доносить до игроков свои требования и добиваться результата.

— Насколько вам комфортно в роли первого ассистента? Вот в «Милане», например, долгие годы работал ассистентом Мауро Тассотти, который прославился тем, что ни в какую не хотел становиться главным тренером! Мауро чувствовал себя прекрасно в статусе ассистента и принес море пользы в «Милане». А вы кем себя видите в ближайшем будущем?

— Начиная с 2011 года чувствую себя востребованным именно в этой роли, в которой я нахожусь: стараюсь выкладываться по максимуму, как будто сам и работаю главным тренером. Как и раньше, мы теперь здесь, в «Ференцвароше», для того чтобы расти и развиваться вместе. Не могу сказать, что будет со мной дальше, но пока Саламыч продолжит работать в этой профессии — готов полностью и максимально эффективно оставаться в роли его помощника, если, конечно, он сам не решит по-другому (смеется). Если рассматривать вариант работы главным тренером, то этот вариант возможен для меня только тогда, когда Саламыч завершит тренерскую карьеру. Пока про подобные планы Черчесова я не слышал, так что на данный момент не рассматриваю вариант самостоятельной работы.