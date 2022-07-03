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Сегодня, 18:45

Бывший тренер сборной России сравнил Черчесова и Симеоне

Георгий Кудинов
Приглашенный автор
Читать «СЭ» в
Станислав Черчесов и Мирослав Ромащенко.
Фото Константин Рыбин, РФС

Бывший тренер сборной России, тренер «Ференцвароша» Мирослав Ромащенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» сравнил Станислава Черчесова и Диего Симеоне.

— А в чем секрет Симеоне на пути от классного игрока до серьезного тренера? Кстати, знаменитый аргентинец иной раз напоминает мне своей энергетикой и своим упорством вашего многолетнего шефа Черчесова.

— Черчесов и Симеоне действительно проповедуют похожий стиль тренерской работы, тогда как есть немало специалистов с иными взглядами на тренерский процесс. Чей подход эффективнее? Все зависит прежде всего от личности главного тренера. Исходя из своего характера, ты выстраиваешь свое отношение с коллективом и с командой. Если мы сравниваем именно Черчесова и Симеоне, то они как раз схожи характером. Для них самое главное — это строгий порядок и дисциплина, жесткое соблюдение тренировочного процесса, детальное распределение функций и задач в команде и в тренерско-административном штабе на всех уровнях. Уже двенадцать лет работаю со Станиславом Саламовичем: с учетом нынешних реалий и особенностей нынешнего поколения футболистов все больше ценю тренеров, которые умеют держать дисциплину, четко доносить до игроков свои требования и добиваться результата.

Артем Дзюба и&nbsp;Мирослав Ромащенко в&nbsp;сборной России. «Дзюба — феноменальная личность. Поэтому обошел не менее талантливых сверстников». Интервью Мирослава Ромащенко
Диего Симеоне
Станислав Черчесов
Мирослав Ромащенко
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