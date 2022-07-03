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Сегодня, 19:04

Санти Касорла продлил контракт с «Аль-Саддом»

Иван Шитик
Корреспондент
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Пресс-служба «Аль-Садда» на официальном сайте объявила о продлении контракта с полузащитником Санти Касорлой.

Новое соглашение 37-летнего испанца с катарским клубом будет действовать до лета 2023 года. Касорла выступает за «Аль-Садд» с 2020-го.

В следующем сезоне главным тренером команды станет Хуанма Лильо, он ранее был ассистентом в «Манчестер Сити».

В нынешнем сезоне Касорла принял участие в 16 матчах. Он забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

Санти Касорла
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