Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш переоделся в женщину. Его поддержала русская девушка

Нападающий «Порту» Зе Луиш опубликовал новую сторис в своем Instagram. 29-летний футболист из Кабо-Верде вместе с русской девушкой Алесей приняли участие в популярном челлендже с переодеваниями во время карантина из-за коронавируса.

Суть челленджа заключается в том, что мужчина и женщина меняются стилями своего гардероба.

Зе Луиш развлекается с Алесей pic.twitter.com/l0NByWOLJJ — Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 29, 2020

Ранее в подобном флешмобе поучаствовал защитник «Зенита» Эмануэль Маммана.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 164 человек. Умерших — 30 852, выздоровевших — 140 225. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Карантин в спорте