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Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш переоделся в женщину. Его поддержала русская девушка

10:14
Алеся и Зе Луиш. Фото instagram.com
Алеся и Зе Луиш. Фото instagram.com
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Нападающий «Порту» Зе Луиш опубликовал новую сторис в своем Instagram. 29-летний футболист из Кабо-Верде вместе с русской девушкой Алесей приняли участие в популярном челлендже с переодеваниями во время карантина из-за коронавируса.

Суть челленджа заключается в том, что мужчина и женщина меняются стилями своего гардероба.

Ранее в подобном флешмобе поучаствовал защитник «Зенита» Эмануэль Маммана.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 164 человек. Умерших — 30 852, выздоровевших — 140 225. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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