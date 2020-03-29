Бывший форвард «Спартака» Зе Луиш переоделся в женщину. Его поддержала русская девушка
Нападающий «Порту» Зе Луиш опубликовал новую сторис в своем Instagram. 29-летний футболист из Кабо-Верде вместе с русской девушкой Алесей приняли участие в популярном челлендже с переодеваниями во время карантина из-за коронавируса.
Суть челленджа заключается в том, что мужчина и женщина меняются стилями своего гардероба.
Зе Луиш развлекается с Алесей pic.twitter.com/l0NByWOLJJ— Алексей Лазуткин (@bayushkin_s) March 29, 2020
Ранее в подобном флешмобе поучаствовал защитник «Зенита» Эмануэль Маммана.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 665 164 человек. Умерших — 30 852, выздоровевших — 140 225. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.
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