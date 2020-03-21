Защитник «Зенита» переоделся в женщину во время карантина. Его поддержала супруга

Защитник «Зенита» Эмануэль Маммана опубликовал в своем Instagram новое видео, на котором футболист и его жена Маги приняли участие в челлендже с переодеваниями. Его суть заключается в том, что мужчина и женщина меняются стилями своего гардероба.

Этот флешмоб набрал популярность из-за эпидемии коронавируса, во время которого многие спортсмены находятся на карантине.

В текущем сезоне Маммана провел 3 матча за «Зенит» и не отметился результативными действиями.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 304 035 человек. Умерших — 12 978, выздоровевших — 94 674. В России на данный момент подтверждено 306 случаев заражения, один человек скончался. Основные очаги заражения: Китай, Италия, Испания, США, Германия, Иран.

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса. Список пополняется

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется