Бербатов претендует на пост президента Федерации футбола Болгарии

Бывший форвард «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэма» и «Байера» Димитар Бербатов стал кандидатом на пост президента Федерации футбола Болгарии, сообщает 20 сентября Bulgraian Football. Его кандидатуру поддержали несколько клубов высшего дивизион, в том числе софийский ЦСКА.

Ex-#THFC & #MUFC striker Dimitar Berbatov is officially running for president of the Bulgarian FA, with the presidential elections taking place on October 12. Berba's campaign slogan is 'The (R)Evolution is here' and he's backed by top-flight clubs like CSKA-Sofia, Pirin & Beroe pic.twitter.com/KPAF8Lo66c — Metodi_Shumanov (@shumanskoo) September 20, 2021

Также на пост будет претендовать нынешний глава федерации Борислав Михайлов. Выборы пройдут 12 октября.

41-летний экс-футболист для своей кампании выбрал лозунг «Революция здесь». В составе «МЮ» футболист дважды выиграл чемпионат Англии, Кубок лиги и Суперкубок страны, а также один раз стал победителем клубного чемпионата мира.