Дубль Нуньеса принес «Бенфике» победу над «Боавиштой»
23:14
«Бенфика» победила «Боавишту» (3:1) в матче шестого чемпионата Португалии.
В составе победителей дубль сделал Дарвин Нуньес. Также отличился Юлиан Вайгль. У гостей забил Густаво Зауэр.
«Бенфика» выиграла все шесть стартовых матчей, набрала 18 очков и занимает первое место. У «Боавишты» восемь очков и девятая позиция.
Чемпионат Португалии
6-й тур
«Бенфика» — «Боавишта» — 3:1 (2:1)
Голы: Нуньес, 14, 61, Вайгль, 34 — Зауэр, 32
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