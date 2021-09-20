Дубль Нуньеса принес «Бенфике» победу над «Боавиштой»

«Бенфика» победила «Боавишту» (3:1) в матче шестого чемпионата Португалии.

В составе победителей дубль сделал Дарвин Нуньес. Также отличился Юлиан Вайгль. У гостей забил Густаво Зауэр.

«Бенфика» выиграла все шесть стартовых матчей, набрала 18 очков и занимает первое место. У «Боавишты» восемь очков и девятая позиция.

Чемпионат Португалии

6-й тур

«Бенфика» — «Боавишта» — 3:1 (2:1)

Голы: Нуньес, 14, 61, Вайгль, 34 — Зауэр, 32