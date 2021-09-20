«Спортинг» победил «Эшторил» и поднялся на третье место в чемпионате Португалии
«Спортинг» в матче 6-го тура чемпионата Португалии обыграл «Эшторил» со счетом 1:0.
Единственный гол на 67-й минуте забил Педро Порро, реализовав пенальти.
После этого матча «Спортинг» с 14 очками поднялся на третье место в турнирной таблице, «Эшторил» с 13 очками — на четвертой строчке.
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