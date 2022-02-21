«Базель» Федора Чалова объявил об увольнении главного тренера

«Базель» принял решение расстаться с главным тренером Патриком Рахменом, сообщает сайт клуба.

Такое решение принято «из-за неудовлетворительного общего спортивного развития основной команды и отсутствия ясной перспективы в этом отношении».

Исполняющим обязанности главного тренера до конца сезона стал Гильермо Абаскаль. Помогать ему будет Марко Уокер.

Помощник Рахмена Борис Смильянич также покинул «Базель». С ним расторгнут контракт.

После 22 туров команда занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Швейцарии, набрав 40 очков. От лидирующего «Цюриха» команда отстает на 10 очков.

Напомним, что с недавних пор за «Базель» выступает российский нападающий Федор Чалов, который был взят в аренду у ЦСКА.